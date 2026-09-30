Токіо оновив погодний рекорд після більш ніж місяця майже безперервних опадів. У вівторок у центральній частині японської столиці дощ зафіксували вже 34-й день поспіль – довшої серії за весь час спостережень тут ще не було, повідомляє УНН із посиланням на Kyodo News.

Зазначається, що попередній максимум тримався з 2019 року. Тоді дощова погода зберігалася 33 дні – від кінця червня до кінця липня.

Найбільша кількість опадів протягом поточної смуги становила 156 міліметрів 21 вересня. У центральній частині Токіо до понеділка випало 629 мм опадів, що приблизно втричі перевищує середню кількість за весь вересень – йдеться у статті.

Очікується, що дощі продовжаться, переважно на сході Японії, приблизно до четверга, частково через осінній дощовий фронт.