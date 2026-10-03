Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та Уряду Італії на компенсації за знищене житло.

Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Кошти спрямуємо на житлові сертифікати за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію», – зазначив очільник Уряду.

Сергій Корецький зауважив, що це перший транш із додаткових 100 млн євро в межах проєкту HOME, про які було досягнуто домовленість із партнерами під час URC-2026 у Гданську. Раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці серпня Уряд спрямував 5,14 млрд гривень для компенсації за знищене житло за програмою єВідновлення