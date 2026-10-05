Нестача певних поживних речовин може впливати на здатність людини регулювати емоції, концентруватися та давати раду зі стресом.

Про це в інтерв’ю виданню New Scientist розповіла психологиня Кімберлі Вілсон.

Працюючи в лондонській в’язниці «Голловей» (HM Prison Holloway) — свого часу найбільшій жіночій тюрмі Європи, — вона на власні очі переконалася, який потужний вплив має харчування на психічний стан. Вона бачила, наскільки важче ув’язненим контролювати свої емоції, коли вони були позбавлені збалансованого раціону та необхідних поживних речовин. І вона усвідомила: правильне харчування для підтримання психічного здоров’я є таким самим важливим, як і медикаментозне лікування чи терапія.

Вілсон звертає особливу увагу на омега-3 жирні кислоти. За її словами, є дані, що достатнє їхнє споживання може допомагати зменшувати депресивні симптоми, зокрема завдяки впливу на запальні процеси.

Вона також наголошує на важливості заліза. Його дефіцит та анемія можуть бути пов’язані з порушеннями настрою, втомою та емоційною виснаженістю. Тому, на її думку, під час оцінювання причин поганого самопочуття варто звертати увагу і на можливі дефіцити поживних речовин.

Водночас вона застерігає від раціону, у якому значну частину становлять ультраперероблені продукти. Окремий пончик чи інший подібний продукт не завдасть відчутної шкоди мозку, однак постійне переважання такої їжі може означати недостатнє надходження вітамінів, мінералів та омега-3.

Практичні поради

Однією з найпростіших змін Вілсон називає збільшення споживання омега-3. Вона радить їсти щонайменше одну порцію жирної риби на тиждень. Для людей, які не вживають рибу, джерелом омега-3 можуть бути відповідні добавки, хоча їхню доцільність варто обговорити з лікарем.

Важливими для психічного здоров’я фахівчиня також вважає регулярну фізичну активність, достатній сон і загалом збалансований раціон.

Окремо Вілсон наголошує на значенні спільних приймань їжі. За її словами, спільне приготування та споживання їжі може сприяти соціальним зв’язкам і відчуттю безпеки.

Водночас рекомендації щодо раціону не означають, що психічні розлади можна лікувати лише їжею. Вілсон говорить про харчування як про один із компонентів комплексного підходу до психічного здоров’я поряд із медичною допомогою, психотерапією, фізичною активністю та сном.