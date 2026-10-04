3 жовтня на території нашого краю зафіксовано п’ять вогневих випадків, два з яких виникли на території приватного сектору.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Пожежі дров та неексплуатованого житлового будинку загасили вогнеборці в с. Любине Баштанського району та у м. Миколаєві на незначних площах. Від знищення вогнем вдалося вберегти два житлових будинки.

Ще одну пожежу двоповерхової неексплуатованої будівлі загасили рятувальники в м. Миколаєві. Тут площа горіння склала 450 кв. м. До ліквідації залучено сім одиниць спецтранспорту, водовозку та 23 чоловіки особового складу. Постраждалих та травмованих немає. Через щільне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання.

Ще дві пожежі — горіння сухої трави та пожнивних залишків на відкритих територіях. Співробітники ДСНС ліквідували всі займання на загальній площі понад 2,5 га. До гасіння також залучались вогнеборці місцевої пожежної охорони «Мартинівське».

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби рятувальники Миколаївщини 8 разів виїжджали на гасіння пожеж (ФОТО, ВІДЕО)