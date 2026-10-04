За перші вісім місяців 2026 року ООН верифікувала 15 280 випадків загибелі та поранення цивільних в Україні внаслідок російської агресії. Це на 55% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві, передає «Слово і Діло».

За його словами, у середньому щотижня внаслідок війни гинуть або зазнають поранень понад 400 цивільних. Попри незначні зміни лінії фронту, російські війська систематично атакують житлові будинки, школи, лікарні, залізничну інфраструктуру та магазини.

Окремо Тюрк звернув увагу на використання росією керованих авіабомб у Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях. За перші вісім місяців року такі удари призвели до загибелі або поранення майже 2500 цивільних. Це на 62% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Верховний комісар також заявив про «шокуючий рівень» сексуального насильства щодо цивільних і військовополонених. Із понад тисячі задокументованих випадків у 89% відповідальність покладається на російську сторону.

Більшість постраждалих – чоловіки, яких утримували в неволі. Жінки та діти переважно ставали жертвами такого насильства на окупованих територіях.

Тюрк назвав Україну «лабораторією війни дронів» і закликав міжнародну спільноту зупинити кровопролиття. Він також висловив занепокоєння через посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та комерційних об’єктах.

За його словами, атаки на підприємства харчової промисловості вже спричинили дефіцит овочів і молочних продуктів у деяких регіонах України.

В окупованих Олешках на Херсонщині близько 2000 людей залишаються без належного доступу до їжі, води, електроенергії та газу.

Окремо Верховний комісар ООН повідомив про випадки участі у війні найманців із третіх країн. Представники його відомства опитали військовополонених із 36 країн, яких утримує Україна. Багато з них заявили, що їх обманом або шляхом введення в оману залучили до російської армії.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні з 2022-го року росіяни вбили понад 17 тисяч цивільних українців і майже 54 тисяч поранили — ООН