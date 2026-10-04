У ніч на 4 жовтня (з 18:00 03 жовтня) противник атакував 135 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них – реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 2 «Бандероль»/«Дань-Т».



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.



Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 204 бої, найбільше ворожих атак – на Покровському напрямку, – Генштаб