Державна регуляторна служба України визнала незаконним рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються КДЮСШ «Атлант» та КДЮСШ «Олімп» і вимагає його скасування.

Про це йдеться у поданні Державної регуляторної служби України, передає Інше ТВ.

У своєму поданні на скасування рішення спеціально-уповноважений орган з здійснення державної регуляторної політики вказав на порушення процедури підготовки регуляторного акту, невідповідності законодавству покладення функцій по організації баз стоянок малих суден та отримання оплати з власників суден бюджетними, дитячими, спортивними закладами.

За інформацією ГО «Яхт-клуб Стрілка», що представляє яхтсменів міста, аналогічна позиція була надана у роз’ясненнях Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти України. Також Державною службою морського та річного транспорту України був направлений лист щодо необхідності приведення до вимог встановлених норм діяльності баз стоянок малих суден та баз стоянок спортивних суден та заборони експлуатації баз стоянок суден, що не відповідають вимогам Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

Як повідомляло Інше ТВ, Робоча група, що проводила перевірку спортивних шкіл «Атлант» та «Олімп» у Миколаєві, ініціює звільнення директорів цих закладів (ФОТО)