Розпочалася 1684-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 04.10.2026, передає Інше ТВ.

Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9090 дронів-камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Садки, Писарівка, Іволжанське, Товстодубове, Вільна Слобода, Могриця та Храпівщина. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми та Вакалівщина.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Садків, Рижівки та Коренька.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Ківшарівки, Куп’янська та Новоосинового.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили дев’ять атак у районах Новоселівки, Карпівки, Нового Миру, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Миколаївки, Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районах Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 31 атаку – в районах Сергіївки, Молодецького та у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького і Новогришиного.

На Олександрівському напрямку противник здійснив три атаки в бік населеного пункту Тернове.

На Гуляйпільському напрямку відбито п’ять атак загарбників у районах Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки та Широкого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1750 окупантів. Усі втрати ворога