«Об’єднаний список» на чолі з чинним прем’єром Андрісом Кулбергсом впевнено переміг на виборах до 15-го Сейму.

Про це свідчать попередні результати Центральної виборчої комісії після підрахунку 92,3% голосів, повідомляє зранку 4 жовтня LSM.

“Об’єднаний список” з’явився перед минулими виборами до Сейму, після розколу Союзу “зелених” та селян (СЗК). На виборах 2022 року він посів третє місце: близько 11% голосів та 15 місць у парламенті.

Тепер, за даними понад 989 із 1059 дільниць та після підрахунку понад 80% голосів, «Об’єднаний список» набрав найбільше голосів: його підтримали понад третина виборців.

За попередніми даними ЦВК Латвії, у 15-й Сейм проходять також «Латвія на першому місці», «Суверенна влада»/«Об’єднання младолатишів», Національне об’єднання, «Прогресивні» та «Нова Єдність».

Теоретичні шанси потрапити до парламенту зберігає Союз «зелених» і селян — його підтримка коливається на позначці трохи нижче за 5% голосів. Це і є бар’єр для проходження до Сейму.

Ще в ніч на неділю «Об’єднаний список» заявив, що про можливу нову коаліцію спочатку говоритиме з нинішніми партнерами. Це «Нова Єдність» та Національне об’єднання, а також Союз «зелених» та селян, якщо йому вдасться подолати 5-відсотковий бар’єр.

Лідер об’єднання, чинний прем’єр Андріс Кулбергс вважає, що довіра виборців до нього говорить про бажання змін.

Додамо, що Андріс Кулбергс підтримує Україну і українців. 24 серпня 2026 року, перебуваючи у Києві, він заявив, що партнери мають допомогти Україні уражати російські пускові установки, з яких запускаються ракети, закликав повністю припинити постачання до росії західних комплектуючих, які використовуються для виробництва ракет. Крім того, він зазначив, що рф має почати платити за свої дії, а ЄС має домовитися про використання заморожених російських активів.

Як повідомляло Інше ТВ, Для посилення безпеки до Латвії прибули чотири німецькі винищувачі Eurofighter (ФОТО)