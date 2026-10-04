У Нігерії почався суд над громадянином країни Аденії Адеємі, який з 2024 року видавав себе за генерального директора так званої Ради з просування іноземних інвестицій при президенті. Проте адміністрація президента заявила, що такого відомства ніколи не створювала.

Про це повідомляє телеканал NTD.

За даними слідства, це не завадило організації отримати офіс в урядовому комплексі в Абуджі, взаємодіяти з державними структурами та фігурувати у федеральному бюджеті.

Цього року фіктивне відомство домоглося виділення коштів розміром близько мільйона доларів і спробувало відкрити рахунки в Центральному банку Нігерії. Однак антикорупційна комісія Нігерії заявила, що не виявила доказів фактичного перерахування цих коштів організації.

Крім того, Адеємі використовував бланки з президентською символікою для запитів на офісні приміщення, виділення персоналу й налагодження співпраці з державними відомствами.

Загалом прокуратура висунула підозрюваному вісім звинувачень. Він не визнав вини за жодним пунктом. Адеємі залишиться під вартою до наступного судового засідання, яке має відбутися 12 жовтня.

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