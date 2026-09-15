Львівська поліція викрила “хакерів”, які могли вкрасти понад 600 тисяч акаунтів у популярній ігровій платформі Roblox і продавати їх росіянам.

За даними Львівської прокуратури, троє молодих чоловіків із Дрогобича заробляли на чужих профілях Roblox, а частину отриманих грошей, майже 2,4 мільйона гривень, легалізували.

Тепер троє обвинувачених постануть перед судом.

Roblox – це дуже популярна серед дітей та підлітків онлайн-платформа, де можна грати в тисячі різних ігор.

Користувачі платформи можуть створювати власних персонажів і купувати або отримувати різні віртуальні речі.

На акаунтах користувачів можуть зберігатися віртуальні гроші, рідкісні предмети, спорядження та інші цінності, які для інших гравців можуть мати реальну грошову вартість.

За версією слідства, схему організував 19-річний мешканець Дрогобича.

Він залучив двох 22-річних друзів і розподілив між ними роботу.

Організатор контролював продажі облікових записів через інтернет-сайт і телеграм, оплачував сервери, ділив прибуток та особисто перевіряв цінність акаунтів Roblox за допомогою спеціальної програми.

Інші двоє учасників працювали за його вказівками: перевіряли акаунти спеціальною програмою, адміністрували сайт для продажу і Telegram-канали, розміщували рекламу, спілкувалися з покупцями, а також зберігали, виводили та відмивали гроші.

Щоб отримати доступ до чужих профілів, чоловіки викрадали так звані сесійні токени – цифрові “ключі”, які дозволяли зайти в акаунт без пароля.

Потім вони завантажували ці дані у спеціальну програму і перевіряли, чи можна ще потрапити за ними в акаунт.

Якщо доступ працював, програма допомагала визначити, наскільки цінний є профіль: чи є там віртуальні гроші, рідкісні предмети або інше цінне спорядження.

Підпис до фото,Затримання молодих людей, яких обвинувачують у крадіжці і продажу акаунтів Роблокс

За даними прокуратури, з травня 2025-го до квітня 2026 року таким способом зловмисники отримали дані понад 610 тисяч користувачів. Слідчі знайшли 357 файлів із інформацією про ці профілі.

Найцінніші акаунти продавали окремо, а менш цінні – оптом або зі знижкою. Покупців шукали на російських сайтах та через телеграм, а розраховувалися криптовалютою. Один акаунт у середньому продавали приблизно за 70 російських рублів, пише ВВС.

Загалом продаж усіх викрадених акаунтів, за оцінкою слідства, міг принести понад 20 мільйонів гривень. Водночас правоохоронці задокументували легалізацію майже 2,4 мільйона гривень: криптовалюту обмінювали на гривні, а потім переводили на власні рахунки.

У квітні 2026 року схему припинили. Під час обшуків у чоловіків вилучили комп’ютери, телефони, накопичувачі, банківські картки, записи та готівку в доларах і євро. В одного з них також знайшли екстракт канабісу для особистого вживання.

Усім трьом висунули обвинувачення у крадіжці, незаконному втручанні в роботу інформаційних систем, збуті незаконно отриманих даних та легалізації злочинних доходів. Один із чоловіків додатково відповідає за незаконне зберігання наркотиків.

Усі троє зараз перебувають під вартою.

Підпис до фото,Фото вилучених грошей

Останніми роками Roblox неодноразово критикували через безпеку дітей.

Компанію звинувачували в тому, що вона недостатньо захищає неповнолітніх від сексуальних домагань і що зловмисники можуть використовувати платформу для знайомства з дітьми.

У 2025 році в США проти Roblox подали низку позовів із подібними звинуваченнями. Roblox заперечує, що нехтує безпекою, і заявляє, що постійно посилює модерацію та захист дітей.