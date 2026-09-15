Про проєкт Держбюджету на наступний рік розповів очільник уряду Сергій Корецький.

-Сьогодні Уряд схвалив і у визначений законом строк передав до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2027 рік.

Це бюджет воюючої країни.

Наше ключове завдання — забезпечити потреби безпеки й оборони та зберегти фінансову стійкість.

Лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трлн 885 млрд гривень. Це майже 44% ВВП. Додатково партнери надають нам матеріально-технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше.

Ми розраховуємо, що це буде не менше 1 трлн грн, і це навіть більше ніж цього року. Проте хочу наголосити, що потреби сил оборони на 2027 рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою. Працюємо над фіналізацією точних розрахунків.

Уряд і всі органи влади працюють над тим, щоб знайти джерела для покриття цих потреб.

Ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків. А отже, відповідальна та злагоджена робота з партнерами є фундаментом наповнення державного бюджету і покриття всіх необхідних витрат та потреб. Військових і соціальних.

Уряд, Парламент та інші органи влади мають чітко і вчасно виконувати взяті на себе зобов’язання. Лише так держава матиме змогу збільшити фінансування освіти, медицини, соціальних програм, пенсій.

Зокрема на освіту передбачаємо 328,5 млрд гривень, на медицину — 292,5 млрд. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів і ВПО, житла. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення, розвитку і підвищення якості життя людей.

Усі ці параметри відображені в проєкті бюджету.

Ще один важливий пріоритет — допомогти вистояти економіці в умовах радикальної інтенсифікації російських атак. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 млрд гривень — майже вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.

Документ уже сьогодні у Верховній Раді. Всі міністри і я особисто готові до плідного діалогу з парламентом і розраховуємо на підтримку народних депутатів.

Головне завдання — забезпечити Україні не тільки спроможність захищатися, а й завдавати ефективних ударів у відповідь та гарантувати українцям необхідну підтримку.