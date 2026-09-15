У Музеї Вікторії та Альберта (V&A) у Лондоні відкрилася експозиція «Сакральні скарби з Києва» (Sacred Treasures from Kyiv), на якій сім унікальних пам’яток із колекції Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вперше представлені британській аудиторії, повідомили у міністерстві культури.

Експозиція відкрилася 14 вересня 2026 року в галереях V&A South Kensington і триватиме до 17 вересня 2027 року.

Виставка знайомить відвідувачів із визначними зразками українського сакрального мистецтва доби бароко — творами київських майстрів-золотарів XVII–XVIII століть. Представлено сім пам’яток, серед яких — ключові предмети богослужіння в українській православній традиції: ікона, напрестольне Євангеліє у срібному окладі — літургійна книга, що використовується під час християнського богослужіння, — дискос для Євхаристії та срібна позолочена чаша із зображенням Розп’яття. Їх представлено у галереях V&A Sacred Silver and Stained Glass та Silver Galleries поруч з іншими експонатами з колекції музею.

Sandra Ebert

@sandra_ebert

www.sandraebert.com

Експозицію створено в межах довгострокового партнерства між Музеєм Вікторії та Альберта (V&A) і Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» за підтримки Британської Ради та Gilbert Trust for the Arts, а також за участі Українського інституту, Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ України та Посольства України у Сполученому Королівстві.

До відкриття виставки долучилися Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України — Міністерка культури України Тетяна Бережна, директор Музею Вікторії та Альберта Трістрам Гант, заступниця директора з питань географічної мережі Британської Ради Сем Гарві, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко, а також представники української та британської культурних спільнот.

«Культурна спадщина України є невіддільною частиною світової історії та заслуговує на гідне міжнародне представлення, що спирається на українські знання й експертизу. Представлення сакральних скарбів Києво-Печерської лаври у V&A демонструє важливу роль українських державних інституцій, дослідників і кураторів у тому, як нашу спадщину вивчають і представляють світові. Такі партнерства зміцнюють міжнародну співпрацю та створюють нові можливості для дослідження, збереження й захисту культурної спадщини України», – зазначила Тетяна Бережна, Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України — Міністерка культури України.

Sandra Ebert @sandra_ebert www.sandraebert.com

Особливе місце в експозиції посідають два позолочені срібні Царські врата, що походять із Києво-Печерської лаври та перебувають у V&A на довгостроковій позичці від Gilbert Trust for the Arts. Представлення у V&A пам’яток із Лаври разом з оновленою інтерпретацією Царських врат допомагає відновити їхній український історичний і мистецький контекст. Упродовж десятиліть їх каталогізація та інтерпретація спиралися на російську імперську рамку, а українське походження та культурне значення залишалися поза належною увагою.

Sandra Ebert

@sandra_ebert

www.sandraebert.com

V&A спільно з Національним заповідником «Києво-Печерська лавра», за додаткової підтримки Українського інституту та ICOM UK, працювали над тим, щоб повніше розкрити історію цих врат. Це частина ширших змін у міжнародній музейній практиці — зокрема в тому, як українську спадщину в закордонних колекціях досліджують, описують і представляють.

Sandra Ebert

@sandra_ebert

www.sandraebert.com

«Ці національні скарби демонструють виняткову майстерність українських сріблярів та розкривають багату мистецьку спадщину, яку зберігає Києво-Печерська лавра. Ми сподіваємося, що ця експозиція та конференція у вересні сприятимуть глибшому розумінню унікальної спадщини України та розвитку співпраці у секторі культури задля подальшого дослідження і представлення світу визначної історії України», – наголосив директор Музею Вікторії та Альберта Трістрам Гант.

«“Сакральні скарби з Києва” дають британській аудиторії можливість ближче познайомитися з культурною та духовною спадщиною одного з найважливіших історичних осередків України. Сьогодні це особливо важливо, адже в умовах російської війни культура, спадщина та ідентичність України продовжують зазнавати цілеспрямованих атак. Ми пишаємося тим, що підтримуємо партнерство між V&A та Національним заповідником “Києво-Печерська лавра” і допомагаємо створювати можливості для українських і британських фахівців у сфері культури працювати разом, обмінюватися досвідом і вибудовувати довгострокові професійні зв’язки. Саме таку співпрацю ми прагнемо розвивати в межах Сторічного партнерства між Україною та Великою Британією», — зазначила Сем Гарві, заступниця директора з питань географічної мережі Британської Ради.

Sandra Ebert @sandra_ebert www.sandraebert.com

Заснована в XI столітті Києво-Печерська лавра входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та впродовж століть була одним із провідних центрів релігійного життя, мистецької діяльності, освіти й меценатства. Експозиція відкрилася у рік 975-річчя Києво-Печерської лаври та сторіччя Національного заповідника.

Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»:

«Ця експозиція дає можливість розповісти історію, що виходить далеко за межі самих цих визначних пам’яток. Срібні Царські врата разом з іншими скарбами з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” відкривають цілий розділ української культурної спадщини, який досі залишається маловідомим за межами України. Завдяки цим творам міжнародна аудиторія знайомиться з українською школою сакрального золотарства XVIII століття — одним із найвищих досягнень українського барокового мистецтва. Для нас особливо важливо, що завдяки партнерству з Музеєм Вікторії та Альберта ця історія буде представлена світові й постане в міжнародному контексті як невіддільна частина спільної культурної спадщини Європи».

Sandra Ebert @sandra_ebert www.sandraebert.com

Музей Вікторії та Альберта (V&A) — британський музей мистецтва, дизайну. Його історія почалася 1852 року. Сьогодні колекція налічує понад 2,8 мільйона предметів, що охоплюють близько п’яти тисяч років творчості. V&A проводить виставки, досліджує та зберігає культурні цінності, а також працює з міжнародними партнерами.