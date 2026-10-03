Вчора внаслідок денної атаки по місту виникли пожежі на території станції технічного обслуговування, ресторанно-готельного комплексу та трьох гаражів. Вогнеборці ліквідували їх. Внаслідок атаки по території СТО постраждали троє людей. Їх ушпиталили.

Як пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники ліквідували пожежу господарчої споруди на території приватного домоволодіння у с. Котляреве Шевченківської територіальної громади Миколаївського району. Тут площа горіння склала 40 кв. м. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, крісло, ліжко.

У м. Миколаєві горів житловий будинок, який наразі не експлуатується. Вогнеборці загасили займання на площі 40 кв. м.

Інші епізоди — пожежі сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях. Усі вони виникли у Миколаївському, Вознесенському та Баштанському районах.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення.