Вчора, 2 жовтня, близько 17:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» у селищі Казанка, неподалік автозаправної станції, відбулось зіткнення автомобіля Volkswagen CROZZ PRO, під керуванням 49-річного чоловіка, та мотоцикла марки Spark, за кермом якого перебував 16-річний водій з 16-річним пасажиром.

Про це пише Баштанський районний відділ поліції.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. Пасажир мототранспорту не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці відділення поліції № 1 Баштанського райвідділу просять громадян, які стали свідками, або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: (063) 942 14 30 або 102.