Про це очільник ОП Кирило Буданов повідомив після Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, полонених та зниклих безвісти.

-Ім’я кожного полеглого захисника, який віддав життя за нашу країну, має бути встановлене та назване. Це питання відповідальності держави. У межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина з них досі залишається невпізнаною. Чому так повільно проходить ідентифікація, а родини вимушені місяцями та роками жити у стані невизначеності?

Провів засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти.

Обговорили з колегами рішення для пришвидшення процесу ідентифікації полеглих захисників. Переконаний, що бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз неприпустимі.

Сформували конкретний алгоритм дій. Буде створено міжвідомчу групу для розгляду проблемних питань, пов’язаних з ідентифікацією загиблих, переглянемо роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах, залучимо додатково міжнародні спроможності для проведення ДНК-експертиз. Усі необхідні нормативно-правові рішення уряд ухвалить найближчим часом.

Родини мають якнайшвидше отримати інформацію про долю своїх рідних. Кожен полеглий Герой буде знайдений та гідно вшанований, сказав Буданов.

Очільник уряду Сергій Корецький зі свого боку пообіцяв, що до середини жовтня Уряд ухвалить всі необхідні нормативно-правові акти, щоб бюро судово-медичної експертизи в регіонах працювали швидше і якісніше.

-Окреме важливе питання — схвалення міжнародних угод, які допоможуть посилити пошук зниклих безвісти захисників і захисниць та їхню ідентифікацію. Міжнародні партнери готові активно допомагати нам у цьому, і ми маємо скористатися такою можливістю, – наголосив він.

