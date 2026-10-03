У ніч на 03 жовтня (з 18:00 02 жовтня) противник атакував 157 ударними БпЛА типу Shahed (45 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Телеграм.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрон інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу “Бандероль”. Наслідки атаки уточнюються.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!