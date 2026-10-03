Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF) вкладе близько 30 мільйонів доларів у платформу з BGV Group — компанією, яку заснував співвласник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич. Це перша угода фонду щодо критичних мінералів. Спершу платформа інвестуватиме в гірничодобувні проєкти ранньої стадії в різних регіонах України. Разом із цією угодою 2 жовтня фонд оголосив ще чотири нові проєкти, два з яких мають зміцнити мережі електро- й теплопостачання перед зимою.

Про це в інтерв’ю агенції Reuters розповів керівник інвестиційного напряму Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC) Конор Коулман. Пресреліз також оприлюднений на сайті DFC, передає Суспільне.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови уклав першу угоду щодо критичних мінералів. Вона передбачає, що фонд вкладе близько 30 мільйонів доларів у спільну інвестиційну платформу з BGV Group. Цю компанію заснував мільярдер Геннадій Буткевич, співвласник найбільшої в Україні мережі супермаркетів АТБ.

На першому етапі платформа інвестуватиме в гірничодобувні проєкти ранньої стадії в різних регіонах України. Ідеться про родовища рідкісноземельних металів, урану, берилію та цирконію.

«Усі вони є в американському переліку критичних мінералів, тож це дуже добре поєднується з тим, чого ми прагнемо з погляду пріоритетів адміністрації (США — ред.)», — сказав Коулман.

Разом із цією угодою фонд 2 жовтня оголосив ще чотири нові проєкти. За словами Коулмана, нині проєкти фонду загалом становлять близько 70 мільйонів доларів, і це нібито засвідчує, що Вашингтон підтримує Київ у тривалій війні з Росією.

Два з чотирьох нових проєктів мають зміцнити мережі електро- й теплопостачання України після того, як перед зимою Росія посилила атаки на ключову інфраструктуру.

Коулман пояснив, що один із них доповнить нещодавно погоджений кредит DFC на 85 мільйонів євро (майже 100 мільйонів доларів) для ДТЕК — найбільшої приватної енергетичної компанії України. Компанія спрямує ці кошти на нову акумуляторну систему, здатну до двох годин забезпечувати резервним живленням близько 600 тисяч українських домогосподарств. Він додав, що в разі пошкоджень проєкт також матиме доступ до капіталу.

Крім того, фонд придбає частку в платформі когенерації, тобто комбінованого виробництва тепла й електроенергії. Вона має допомогти збудувати та експлуатувати кілька «енергетичних хабів», щоб відновити пошкоджене постачання електроенергії й тепла домогосподарствам.

«Для українського народу вкрай важливо, щоб ми інвестували саме зараз», — сказав Коулман, маючи на увазі руйнування, яких Україна й далі зазнає напередодні чергової зими.

Коулман також повідомив, що фонд шукає додатковий капітал, щоб наростити свої інвестиційні можливості.

Що відомо про Фонд відбудови

У ніч на 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра. 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди про надра «захистить» інвестиції США та фінансову допомогу, яку Вашингтон надає Києву. Одним з положень угоди про надра було створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Початковий капітал фонду сформований із внесків обох сторін у рівних частках — по 75 мільйонів доларів від США через DFC та від України. Ці кошти спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році.

3 вересня 2025 року відбулося перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. До складу ради увійшли по три представники від України та США. У вересні можуть запустити перші пілотні проєкти інвестицій.

17 вересня 2025 року американсько-український інвестиційний фонд відбудови офіційно розпочав свою роботу. Перший внесок у розмірі 75 мільйонів доларів надійшов від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC).

14 листопада 2025 року Міністерство економіки України та DFC оголосили, що ключовим операційним партнером американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови стане міжнародна консалтингова компанія Alvarez & Marsal (A&M).

1 травня 2026 року чинна на той момент премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що за перший рік роботи американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF) зібрав 282 заявки з більш ніж 15 країн.