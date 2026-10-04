У суботу ввечері Асунсьйон, столицю Парагвая, раптово накрила потужна буря: великий град засипав футбольне поле та завдав шкоди по всьому місту.

Про це повідомляють кілька ЗМІ, передає Інше ТВ.

Шторм розпочався близько 19:15, через що довелося відкласти початок матчу між командами «Депортіво Реколета» та «Лібертад» на стадіоні «Рікардо Грегор». Град був настільки сильним, що технічним службам довелося в авральному режимі прибирати кригу та відводити воду із затопленого поля. Зрештою, матч розпочався о 19:30.

Масштаби руйнувань:

• Град розміром із м’ячі для настільного тенісу та великого тенісу обрушився на такі райони, як Санта-Ана, Барріо-Обреро, Піноса та центр міста, а також на міста Ньємбі, Фернандо-де-ла-Мора, Сан-Лоренцо, Ламбаре та Луке.

• Пориви вітру сягали близько 100 км/год — цього було достатньо, щоб зривати дахи та валити дерева.

• Автомобілі зазнали пошкоджень: розбиті лобові стекла, вм’ятини на кузовах; град пробивав отвори в дахах із оцинкованого металу та фіброцементу.

• Тисячі людей залишилися без електроенергії: із 61 лінії електропередачі, що вийшли з ладу в період між 18:38 та 23:19, більшість відновили, проте 13 ліній залишалися пошкодженими, що вплинуло на електропостачання в Асунсьйоні, Капіаті, Арегуа, Іті, Нуева-Італії, Ламбаре, Луке, Лімпіо та Вільєті.

• Компанія ANDE оголосила «червоний рівень» аварійної готовності та залучила 40 додаткових ремонтних бригад для відновлення електропостачання.

Місцеві жителі ділилися кадрами цієї аномальної бурі в соціальних мережах; один із користувачів написав: «Ніколи не бачив такого граду в Асунсьйоні. Розбиті лобові стекла, вм’ятини на капотах, а вулиці за лічені хвилини вкрилися білою кригою».

Як повідомляло Інше ТВ, Україну чекають вихідні з туманами та заморозками