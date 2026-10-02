В Україні найближчими вихідними переважатиме суха погода, водночас уночі та вранці місцями очікуються тумани й заморозки, пише Кореспондент.

Зокрема у суботу, 3 жовтня, у західних регіонах вночі та вранці місцями прогнозують туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки. На Прикарпатті температура може опуститися до 0-3°С морозу. Вдень повітря прогріється до 14-19°С.

У столиц опадів також не очікується. Температура вночі становитиме 4-6°С тепла, вдень – 16-18°С.

У неділю, 4 жовтня, також буде без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях уночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Правобережжі вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°С. На Лівобережжі температура вночі становитиме 4-9°С тепла. Вдень прогнозують 14-19°С.

У Києві 4 жовтня без опадів. Температура вночі – 4-6°С тепла, вдень – 16-18°С.