У столиці Казахстану Астані у четвер, 1 жовтня, було затримано громадянку України Любов Рожанську. Жінку затримано на запит Росії, зроблений через Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомив DW адвокат жінки Олексій Прянішников.

Адвокатка з Астани Різа Нурбаєва, з якою поспілкувався кореспондент DW, підтвердила цю інформацію. Любов Рожанську затримали в аеропорту Астани, коли вона прилетіла зі Стамбула та проходила прикордонний контроль. Зараз, за словами адвокатки, затримана перебуває в слідчому ізоляторі столиці Казахстану. Очікується, що протягом найближчих трьох днів відбудеться суд.

Нурбаєва зазначила, що попри те, що Рожанська є громадянкою України, існує ймовірність її депортації до Росії. Адже у 2023 році щодо Рожанської на території РФ було порушено кримінальну справу про викрадення дитини.

Адвокат про історію з дитиною

Як розповів DW адвокат Олексій Прянішников, Любов Рожанська хотіла забрати в Астані свого онука, якого мали привезти туди з Росії. У 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, українка Алла Андрєєва (Сончик), яка проживала в Одесі з дитиною 2018 року народження, що народилася у її першому шлюбі, вирушила з нею до Калінінградської області Росії. Там живе родина її другого чоловіка-росіянина, і вона залишилася там.

Невдовзі після початку війни, у березні 2022 року, вона подала заяву до МВС РФ про те, що хоче відмовитися від українського громадянства для себе та дитини. У тому ж 2022 році Алла Андрєєва отримала російське громадянство для себе та сина.

У результаті судових розглядів в Україні за позовом батька дитини Верховний Суд України в березні 2025 року визначив місцем проживання хлопчика Одесу, за місцем проживання його батька, громадянина України.

За що затримали Рожанську

У липні 2026 року новий чоловік матері хлопчика Віталій Андрєєв і батько цього чоловіка В’ячеслав Андрєєв, у якого проживала дитина, за даними адвоката, вийшли на зв’язок із Любов’ю Рожанською з пропозицією передати хлопчика його українському батькові та їй, бабусі.

27 серпня 2026 року між Андрєєвими та Рожанською активно велися переговори. На той момент, за словами адвоката Прянішникова, вже була видана постанова Центрального районного суду міста Калінінграда. Документ видали за результатами розгляду клопотання керівника слідчої групи слідчого відділу УФСБ Росії по Калінінградській області про обрання Любові Рожанській запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про викрадення дитини.

Судячи з документів, які Росія направила в межах екстрадиції через ОДКБ, паралельно з переговорами слідчі підрозділи ФСБ Калінінградської області готували документи на екстрадицію та оголошення Рожанської в розшук. Але жінка, за словами адвоката, була дуже прив’язана до дитини, тому, попри застереження, вирушила до Астани, де її затримали.

Затримана не знала про постанову калінінградського суду

Інформацію про те, що в РФ щодо Рожанської порушено кримінальну справу, підтвердила DW і адвокатка з Астани Різа Нурбаєва. “Коли вона прилетіла до Казахстану, її затримали за постановою Калінінградського суду. Там щодо неї з 2023 року порушено кримінальну справу нібито за замах на викрадення дитини, про що вона не знала, оскільки взагалі ніколи не в’їжджала до Росії”, – сказала Нурбаєва DW.

Тим часом, на думку Олексія Прянішникова, затримання українки Рожанської в Астані було “доволі чітко спланованою операцією” та провокацією ФСБ. Розмірковуючи про можливі мотиви ФСБ, Прянішников припускає, що тут могло відіграти роль “бажання вислужитися і поліпшити статистику розкриття”. “Попри всю нібито сімейність цієї справи, я абсолютно вбачаю в ній політичний підтекст, пов’язаний із війною Росії проти України”, – вважає адвокат.