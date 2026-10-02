У Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у продажі товарів гуманітарної допомоги.

Через оголошення на відомому маркетплейсі миколаївець налагодив продаж автомобілів, що були ввезені на територію України, як гуманітарна допомога для забезпечення потреб ЗСУ.

У період з липня по вересень 2026 року підозрюваний продав п’ять автомобілів на загальну суму 15,5 тис доларів США.

30 вересня 2026 року після передачі автомобілів, документів та ключів чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 266240 грн.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.