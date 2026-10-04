За ініціативи Міненерго Уряд ухвалив рішення, яким буде передано 12 єдиних майнових комплексів державних підприємств зі сфери управління Міненерго до Фонду державного майна.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго, передає Інше ТВ.

За словами Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра енергетики Дениса Шмигаля, серед підприємств вугільного видобутку та реалізації — ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля», ДП «Укрвугілля» та інші підприємства, які наразі перебувають на тимчасово окупованій території.

“Розпочинаємо спільну з Фондом державного майна роботу з пошуку ефективного приватного інвестора для державних шахт. Наше завдання — підвищити ефективність державного вуглевидобутку, збільшити приватні інвестиції у галузь та покращити її фінансовий стан”, – наголосив Денис Шмигаль.

Очільник Міненерго зауважив, що державна підтримка шахтарів продовжиться.

“Міненерго чітко підтримує необхідність збереження всіх соціальних гарантій, в тому числі щодо бронювання працівників. Відповідні бюджетні запити було направлено до Міністерства фінансів та включено в проєкт Держбюджету на 2027 рік”, – повідомив Денис Шмигаль.

Як повідомляло Інше ТВ, Визначені дати аукціонів з приватизації ОПЗ та ще трьох великих підприємств