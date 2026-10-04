Сотні дронів, призначених для збивання дронів російських, закупили для України на зібрані в Чехії кошти. А дрон-мисливець, який роблять у Чехії, нині випробовують в Україні.

Про це повідомляє «Чеське Радіо».

Наприклад, український благодійний фонд «Повернись живим», представники якого нещодавно побували в Чехії, отримав гроші на такі перехоплювачі від чеської асоціації «Група D» („Skupina D“), зокрема з її ініціативи “Charlie One”, написало днями інтернет-видання Seznam Zprávy. Ще влітку український фонд повідомляв, що на той час сума склала 1 мільйон євро і за них закупили 550 перехоплювачів.

Чеська асоціація працювала під егідою вже колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Чехії Карела Ржегки.

Коли через підозри в порушеннях, які досі так і не підтвердилися, були заблоковані рахунки її попередньої ініціативи постачання до України дронів „Drony Nemesis“, Карел Ржегка дав свій військовий позивний — Чарлі — за назву новій ініціативі: збирати кошти на дрони-перехоплювачі, але закуповувати їх уже в Україні. Загалом їх планують закупити таким чином принаймні тисячу.

«Ми забезпечуємо кошти, які передаємо нашим українським партнерам, у цьому випадку неприбутковій організації «Повернись живим». А вона закуповує не тільки перехоплювачі, а й пов’язане з ними обладнання, необхідне для керування ними», — розповів один із засновників «Групи D», інвестор Ян Веверка.

За його словами, за останні десять місяців ініціатива надіслала українському фондові 12 мільйонів крон від дрібних донорів і ще 50 мільйонів крон від великих фірм.

І «Група D» не єдина в Чехії, яка долучилася до проєкту фонду «Повернись живим» із назвою «Дронопад». Гроші на дрони-перехоплювачі передає й ініціатива «Подарунок для Путіна», яка забезпечує Україну озброєннями й військовим обладнанням за кошти публічних зборів. Наприклад, іще навесні фонд повідомляв, що чеська організація передала суму в 8 мільйонів 100 тисяч гривень, чого вистачило на 86 перехоплювачів.

Іще понад 31 мільйон крон зібрав «Подарунок для Путіна» на дрони-перехоплювачі і для благодійного фонду Сергія Притули. Спершу планувалося зібрати 25 мільйонів.

Не тільки збір коштів, а й виробництво

А тим часом волонтери в Чехії не тільки збирають кошти на дрони-перехоплювачі для України, а й самі проєктують і виробляють їх. Як повідомляє інтернет-видання iDnes.cz, дрон із назвою Lovec, тобто «мисливець, ловець», розробляє асоціація Spark, і його прототипи вже перебувають на випробуваннях в українських військах. І вже прислали відео першого успішного збиття російського дрона.

Чесько-українська асоціація Spark Spolek — не новачок у цій справі. Її засновниця, підприємиця Леся Копчук, яка живе в Чехії вже понад два десятки років, після початку повномасштабної війни Росії проти України переорієнтувала свій салон весільного вбрання на допомогу Україні. Вона зібрала навколо себе волонтерів — і українців, і чехів, — які спершу шили одяг для військових і спеціальні рюкзаки для операторів дронів, а потім узялися й за самі дрони.

Перші зразки складали з деталей, куплених в інтернеті, потім почали переходити до власного виробництва. Особливий успіх мав дрон із керуванням на оптичному волокні, якому дали назву «Ян Жижка». На кошти, зібрані «Подарунком для Путіна», їх зробили 500.

І от тепер — новий проєкт. Цього разу кошти на розробку прототипу — півтора мільйона крон — дав Далібор Дєдек, мільйонер, засновник фірми Jablotron, відомої своїми системами сигналізації і зв’язку, і один із засновників ініціативи «Подарунок для Путіна».

«Війна — це нескінченне технологічне змагання. Обидві сторони намагаються придумати щось нове, але на кожну новинку знаходиться засіб у відповідь. Як тільки ти зупинишся, ти програв», — сказали виданню конструктори «Ловця».

Як повідомляло Інше ТВ, Дрон-перехоплювач Sting S вже знищив близько десятка реактивних «Герань-4» та кілька «Герань-5»