У неділю представник адміністрації Трампа повідомив виданню Axios, що Білий дім відстежує повідомлення про ймовірний випадок захворювання на чуму та пов’язані з цим карантинні заходи в Росії.

Російські органи охорони здоров’я вжили запобіжних заходів у зв’язку зі смертю жінки, яка працювала в науково-дослідній установі протичумного профілю, однак не підтвердили, що вона заразилася чумою.

Представник адміністрації заявив, що адміністрація Трампа «обізнана про ситуацію, відстежує спалах і розглядає можливі варіанти дій».

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 25 вересня 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала в науково-дослідному інституті протичумного профілю в Іркутській області Росії, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

Шипілову госпіталізували 29 вересня із симптомами тяжкої пневмонії; вона померла в ніч із 1 на 2 жовтня.

Після її смерті влада запровадила карантин у кількох медичних закладах регіону та встановила медичний нагляд за майже 200 людьми, які контактували із Шипіловою.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що в осіб, які перебувають під наглядом, не виявлено ознак хвороби, а результати їхніх аналізів виявилися негативними.

У російських ЗМІ припускали, що Шипілова могла заразитися легеневою чумою, проте органи охорони здоров’я не підтвердили цей діагноз.

Російське відомство, відповідальне за громадське здоров’я, намагається нівелювати витік інформації, там повідомили, що в Шипілової була «пневмонія невстановленої етіології», а подальші дослідження не виявили мікроорганізмів, пов’язаних із її роботою. У відомстві зазначили, що епідеміологічна ситуація в регіоні залишається стабільною.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), чума — це бактеріальне захворювання, що становить потенційну загрозу для життя, але піддається лікуванню антибіотиками за умови своєчасного втручання.

Представники Білого дому переадресували запитання до Державного департаменту, який не відповів на прохання про коментар.