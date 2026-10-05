Як повідомляло ІншеТВ, Трамп хоче замінити канадські калійні добрива білоруськими. Але Лукашенко заявив, що у нього немає калію для Трампа. Але Лукашенко заявив, що у нього немає зайвого калію для Трампа

Але тепер стало відомо, що трохи калію для Трампа “бацька” знайшов. І перша за чотири роки партія білоруського калійного добрива прибуде до США протягом кількох найближчих тижнів на тлі покращення відносин між Вашингтоном і Мінськом.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними цінового агентства Argus, 15 вересня «Білоруська калійна компанія» у російському порту Бронка в Санкт-Петербурзі завантажила 30 тисяч тонн гранульованого хлористого калію на судно, що належить компанії з Маршаллових Островів.

Згідно з даними відстеження суден товарної платформи Kpler, очікується, що 14 жовтня судно доставить вантаж до порту в Новому Орлеані.

Це перша партія, відправлена до США після того, як Вашингтон у грудні 2025 року почав послаблювати санкції проти білоруської калійної промисловості в межах угоди, що передбачає звільнення політвʼязнів.

США запровадили санкції проти калійної промисловості Білорусі — одного з основних експортних секторів країни — у 2021 році після того, як невизнаний низкою демократичних країн президент Білорусі Олександр Лукашенко придушив демократичні протести.

У вересні президент США Дональд Трамп заявив у соцмережах, що США працюють над «масштабною угодою» щодо закупівлі добрив у Білорусі.

Трамп стверджує, що імпорт коштуватиме «значно дешевше», ніж США платять Канаді, яка перебуває у торговельному протистоянні з Вашингтоном і на яку припадає майже 80% імпорту калійних добрив до США.