Як повідомляло ІншеТВ, Трамп хоче замінити канадські калійні добрива білоруськими. Але Лукашенко заявив, що у нього немає калію для Трампа.

Про це пише The Hill.

Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив у понеділок, що не має вільних обсягів добрив для постачання до США. Це сталося після того, як президент Трамп оголосив, що працює над «масштабною угодою» щодо закупівлі калію в Мінська зі значною знижкою на тлі торговельної війни з Канадою.

«Навіть якби ми хотіли постачати [калій] на інші, західні ринки, у нас просто немає таких обсягів — усе законтрактовано», — сказав Лукашенко у заяві, оприлюдненій його адміністрацією в понеділок.

Водночас Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що закупівля США калію в Білорусі стала б «дуже гарною новиною для наших фермерів і власників ранчо».

«Сполучені Штати працюють над масштабною угодою щодо закупівлі калію в Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді», — зазначив він.

Калій є ключовим компонентом добрив, а Канада — найбільшим у світі постачальником цієї сировини, причому 53% її експорту спрямовується до США. Агентство Canadian Press повідомляло, що 80% калію, який використовується на фермах США, надходить із Канади.

Канадський калій залишається вільним від мит, які США запровадили щодо Канади на тлі напруженої торговельної війни між двома країнами.

Однак дефіцит добрив і зростання цін на них пов’язують із низкою глобальних конфліктів, зокрема війною Росії проти України, протистоянням США з Іраном та перекриттям Ормузької протоки.

Непорозуміння між Трампом і Лукашенком щодо калію виникло на тлі тривалих зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на налагодження відносин із Лукашенком; цю ініціативу очолює спеціальний посланник президента США у справах Білорусі Джон Коул.

Коул пропонує послаблення санкцій США проти Білорусі в обмін, зокрема, на звільнення Лукашенком політичних в’язнів. Завдяки зусиллям Коула свободу отримали сотні людей, серед яких — лауреат Нобелівської премії миру та чоловік міжнародно визнаної переможниці президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Лукашенко, якого називають «останнім диктатором Європи», перебуває під масштабними міжнародними санкціями через жорстоке придушення протестів після невизнання ним поразки на президентських виборах 2020 року, а також через підтримку війни президента Росії Володимира Путіна проти України та гібридних атак проти Європи. Минулого тижня Коул зустрівся з Лукашенком і домігся звільнення 25 в’язнів, однак ця кількість виявилася значно меншою за 200 осіб, про звільнення яких він заявляв раніше. Правозахисники, білоруські дисиденти та звільнені в’язні стверджують, що Лукашенко влаштував своєрідну «карусель»: він арештовує нових політичних опонентів на заміну тим, кого щойно звільнив.

Під час зустрічі з Коулом Лукашенко заперечив це, заявивши: «У Білорусі немає політв’язнів».