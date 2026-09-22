Рейтинг схвалення діяльності президента Дональда Трампа впав до 32% — найнижчого показника за його політичну кар’єру. Це сталося на тлі невдоволення однопартійців-республіканців тим, як він вирішує проблему вартості життя, а також через непопулярну війну з Іраном.

Про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Опитування, завершене в неділю, проводилося протягом чотирьох днів, упродовж яких Трамп вигнав представників трьох великих медіакомпаній із Білого дому та розмірковував про те, що культовий вашингтонський Центр виконавських мистецтв імені Кеннеді (названий на честь убитого президента Джона Ф. Кеннеді) можна було б знести, якби на ньому не дозволили розмістити ім’я самого Трампа.



Дослідження показало, що виборці схиляються до того, щоб не підтримувати однопартійців Трампа на проміжних виборах 3 листопада, які визначать, хто контролюватиме Конгрес протягом наступних двох років.

Загальний рівень схвалення діяльності Трампа знизився порівняно з показником у 35%, зафіксованим в опитуванні Reuters/Ipsos минулого тижня; підтримка з боку самих республіканців впала до 73% із 82% тижнем раніше.

Трамп повернувся до Білого дому в січні 2025 року з обіцянками приборкати інфляцію та припинити війни за кордоном. В опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному одразу після його інавгурації, рівень схвалення його діяльності становив 47%.

Лише 17% респондентів у новому опитуванні схвалили його дії щодо вирішення проблеми вартості життя — питання, яке американці називають головним чинником, що визначить їхній вибір у листопаді.



НАСЛІДКИ ВІЙНИ З ІРАНОМ

Невдоволення республіканців рівнем інфляції зростає відтоді, як у лютому Трамп розпочав війну з Іраном, що призвело до різкого підвищення цін на бензин і дизельне пальне. Тепер уперше кількість республіканців, які не схвалюють дії Трампа щодо вартості життя, перевищує кількість тих, хто їх підтримує: 51% проти 44%.

Рейтинг схвалення Трампа нижчий за будь-який показник, зафіксований для його попередника-демократа Джо Байдена; президентство останнього також супроводжувалося стрімким зростанням інфляції, а сам він зрештою відмовився від боротьби за переобрання після невдалого виступу на дебатах, що посилив побоювання щодо його віку. Найнижчий показник підтримки Байдена становив 35% і був зафіксований наприкінці жовтня 2024 року.

Лише 34% учасників останнього опитування схвалюють удари по Ірану. Конфлікт відрізав світ від значної частки нафти й газу, що видобуваються на Близькому Сході, а також загрожує посиленням інфляції в США та інших країнах, оскільки бізнес перекладає зростання витрат на пальне на споживачів.

Спочатку Трамп заявляв, що конфлікт триватиме кілька тижнів і що Іран необхідно розбомбити, аби зупинити розробку ним ядерної зброї. Раніше цього місяця лідер республіканців пообіцяв, що війна закінчиться «одразу після» виборів. Однак Іран не виявляє жодних ознак готовності відступити, а останніми тижнями Тегеран та його союзники погрожували подальшими збоями на нафтових ринках.

Близько 82% респондентів — зокрема дев’ятеро з десяти демократів і три чверті республіканців — зазначили, що конфлікт, ймовірно, триватиме «тривалий час».

Опитування Reuters/Ipsos показало, що серед зареєстрованих виборців, які взяли участь в опитуванні, перевагу віддали демократам, а не республіканцям (43% проти 35%), відповідаючи на запитання, як вони голосуватимуть на проміжних виборах. Цей розрив у 8 відсоткових пунктів став найбільшою перевагою демократів в опитуваннях Reuters/Ipsos цього року. Для республіканців втрата контролю над будь-якою з палат Конгресу може ускладнити реалізацію політичного курсу Трампа протягом останніх двох років його каденції.



Результати опитування щодо планів голосування на виборах до Конгресу дають загальне уявлення про те, яку партію американці по всій країні хотіли б бачити на чолі Конгресу, хоча ці дані не відображають усіх нюансів боротьби в окремих штатах та виборчих округах, від яких залежить контроль над Сенатом і Палатою представників.

Трамп зберігає популярність серед республіканців у питанні імміграції — його підтримують 79% членів партії, — проте загалом лише 36% американців схвалюють його підхід до цієї проблеми, тоді як 55% — не схвалюють. Деякі союзники-республіканці в Конгресі попереджали, що його агресивна кампанія з депортації нелегальних мігрантів може відштовхнути виборців, чиї родичі нещодавно іммігрували до Америки (зокрема, частину латиноамериканців).

Близько 35% респондентів схвалюють підхід Трампа до боротьби зі злочинністю, тоді як 50% — не схвалюють його. Опитування Reuters/Ipsos проводилося онлайн і охопило 1277 дорослих жителів США по всій країні. Похибка вибірки становила 3 ​​відсоткові пункти.