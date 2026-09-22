Папський посланець кардинал Маттео Дзуппі планує відвідати Росію наприкінці вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше державні ЗМІ РФ наводили слова радника президента РФ Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова про те, що він обговорюватиме з Дзуппі гуманітарні питання, пов’язані з “конфліктом в Україні”.

Дзуппі, голова Конференції єпископів Італії, востаннє відвідував Москву в жовтні 2024 року для переговорів щодо возз’єднання сімей, обміну військовополоненими та перспектив діалогу про припинення війни в Україні.

Як повідомляло ІншеТВ, в липні цього року Посланець Папи кардинал Дзуппі в Україні відвідав табір військовополонених і передав папські подарунки (ФОТО)