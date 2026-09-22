Завдяки сумлінності платників єдиного податку Миколаївщини у січні – серпні 2026 року до місцевих бюджетів забезпечено майже 1,5 млрд грн єдиного податку, що на 11,6 відс., або на 152,2 млн грн більше, ніж у січні – серпні 2025 року.

Переважна більшість коштів надійшла від фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. Так, за вказаний період ними перераховано 926,9 млн грн, 424,4 млн грн направили до бюджетів сільгосптоваровиробники області – платники єдиного податку з юридичних осіб ІV групи. Від юридичних осіб – спрощенців територіальні громади Миколаївщини отримали 115,7 млн грн податкових надходжень.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень місцевих скарбниць становить 16,6 відсотка.

Податкова служба закликає платників податків добровільно виконувати свої податкові зобов’язання, адже своєчасна сплата податків – це основа фінансової стабільності держави та розвитку територіальних громад.

Головне управління ДПС у Миколаївській області дякує представникам бізнесу за податкову дисципліну та розуміння того, як важливо сьогодні своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки. Лише разом і спільними зусиллями ми сприяємо економічній стабільності та фінансовій безпеці країни.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.