Президент США Трамп повідомив, готує велику угоду щодо калійних добрив з Білорусі.

-Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна на них буде значно нижчою, ніж та, яку ми зараз платимо Канаді. Це дуже добра новина для наших фермерів і власників ранчо, — президент США Дональд Трамп.

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