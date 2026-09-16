США знімуть санкції з двох білоруський компаній — «Лакокраска» та «Беллесбумпром» в обмін на звільнення у Білорусі 25 політичних в’язнів.

Спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул зазначив, що про зняття санкцій і звільнення в’язнів сторони домовилися після переговорів, які «пройшли вдало і продовжаться».

-Обидві сторони продовжать роботу з розв’язання інших питань, і коли всі питання будуть розв’язані, будуть додаткові звільнення й зняття санкцій, — сказав Коул, подякувавши самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку.

Як стало відомо, звільнення бранців уже відбулося – Коул опублікував з ними спільне фото.

Серед звільнених:

Людмила Чекіна, генеральний директор порталу TUT. BY;

Дмитро Новожилов, колишній гендиректор інформагентства БелаПАН;

Андрій Олександров, медіаменеджер, журналіст та фігурант справи БелаПАН;

Ірина Злобіна, дружина Олександрова, активістка та фігурантка справи БелаПАН;

Павло Білоус, арт-менеджер, засновник магазину національної символіки Symbal. by;

Явлен Юшкевич, активіст;

Євген Бурло, музикант гурту Tor Band;

Дмитро Головач, вокаліст та гітарист гурту Tor Band;

—Тетяна Кузіна, політолог та співзасновник Школи молодих менеджерів державного управління SYMPA;

Яна Пінчук, адміністраторка телеграм-каналу «Вітебськ 97%»;

Світлана Якубович, волонтер гомельського відділення “Вясна”;

Анастасія Лазаренко, адвокат;

Алесь Чумаков, музикант;

Олена Лазарчик, активістка «Європейської Білорусі»;

Кирило Позняк, журналіст.

Лукашенко не вперше звільняє політв’язнів в обмін на послаблення санкцій. Торік 11 вересня до Білорусі також приїжджав Джон Коул, який передав Лукашенку лист і подарунок від президента США Дональда Трампа, а також заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа».

Тоді ж білоруський лідер помилував 52 засуджених, серед яких був, зокрема, екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич, а також громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

А у березні цього року Білорусь звільнила 250 політв’язнів, засуджених за «екстремістськими» статтями. В обмін на це США зняли санкції з «Белінвестбанку», Банку розвитку Білорусі, Міністерства фінансів, Білоруської калійної компанії та «Білоруськалію».