США знімуть санкції з двох білоруський компаній — «Лакокраска» та «Беллесбумпром» в обмін на звільнення у Білорусі 25 політичних в’язнів.
Спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул зазначив, що про зняття санкцій і звільнення в’язнів сторони домовилися після переговорів, які «пройшли вдало і продовжаться».
-Обидві сторони продовжать роботу з розв’язання інших питань, і коли всі питання будуть розв’язані, будуть додаткові звільнення й зняття санкцій, — сказав Коул, подякувавши самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку.
Як стало відомо, звільнення бранців уже відбулося – Коул опублікував з ними спільне фото.
Серед звільнених:
Людмила Чекіна, генеральний директор порталу TUT. BY;
Дмитро Новожилов, колишній гендиректор інформагентства БелаПАН;
Андрій Олександров, медіаменеджер, журналіст та фігурант справи БелаПАН;
Ірина Злобіна, дружина Олександрова, активістка та фігурантка справи БелаПАН;
Павло Білоус, арт-менеджер, засновник магазину національної символіки Symbal. by;
Явлен Юшкевич, активіст;
Євген Бурло, музикант гурту Tor Band;
Дмитро Головач, вокаліст та гітарист гурту Tor Band;
—Тетяна Кузіна, політолог та співзасновник Школи молодих менеджерів державного управління SYMPA;
Яна Пінчук, адміністраторка телеграм-каналу «Вітебськ 97%»;
Світлана Якубович, волонтер гомельського відділення “Вясна”;
Анастасія Лазаренко, адвокат;
Алесь Чумаков, музикант;
Олена Лазарчик, активістка «Європейської Білорусі»;
Кирило Позняк, журналіст.
Лукашенко не вперше звільняє політв’язнів в обмін на послаблення санкцій. Торік 11 вересня до Білорусі також приїжджав Джон Коул, який передав Лукашенку лист і подарунок від президента США Дональда Трампа, а також заявив, що Сполучені Штати знімають санкції з авіакомпанії «Белавіа».
Тоді ж білоруський лідер помилував 52 засуджених, серед яких був, зокрема, екскандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич, а також громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.
А у березні цього року Білорусь звільнила 250 політв’язнів, засуджених за «екстремістськими» статтями. В обмін на це США зняли санкції з «Белінвестбанку», Банку розвитку Білорусі, Міністерства фінансів, Білоруської калійної компанії та «Білоруськалію».