Президент Литви Гітанас Науседа заявив у середу, що збитий у вівторок вранці над центральною частиною Литви безпілотник був російського виробництва – «Гербера». Він, ймовірно, прямував до України, але відхилився від курсу під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби, повідомляє LRT.

«Згідно з наявною на цей момент інформацією, це був безпілотник типу “Гербера”», — повідомив Науседа журналістам після засідання Державної ради з оборони Литви.

Президент зазначив, що цей інцидент, найімовірніше, не був навмисною атакою на Литву.

«Найімовірніше, це був російський безпілотник, призначений для України, який через українські засоби радіоелектронної боротьби відхилився від курсу, потрапив на нашу територію і був там збитий», — сказав Науседа.

За даними литовських офіційних осіб, безпілотник увійшов у повітряний простір Литви з боку Білорусі й був збитий у Кайшядориському районі, поблизу Круоніської гідроакумулювальної електростанції, італійськими винищувачами, що базуються на авіабазі НАТО в Шяуляї.

Під час польоту безпілотника над територією Литви жителі Вільнюського та Каунаського регіонів отримували сповіщення про можливу повітряну загрозу.

Науседа попередив, що подібні інциденти можуть повторитися, і наголосив на необхідності для Литви вдосконалити можливості виявлення та ідентифікації безпілотників та інших повітряних об’єктів, що наближаються з-за кордону.

«Вільнюс розташований поблизу кордону, і, безперечно, після виявлення та ідентифікації таких об’єктів ми повинні мати засоби для їх знищення — чи то безпілотників, чи інших літальних апаратів», — зазначив він.

Водночас президент зауважив, що Литві потрібні й альтернативні способи збиття безпілотників, оскільки використання винищувачів не є ефективним рішенням.

Цей випадок став першим, коли безпілотник було збито над територією Литви під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Подібні інциденти раніше траплялися в Латвії та Естонії.

Останніми місяцями Литва неодноразово оголошувала тривогу через повітряну загрозу. У неділю жителі деяких районів південно-східної Литви отримали сповіщення про можливу загрозу з повітря, однак згодом влада з’ясувала, що радари зафіксували зграю птахів.

Раніше того ж дня поблизу Варени, що на півдні Литви, влада також зафіксувала невпізнаний об’єкт, який перетнув повітряний простір країни і, ймовірно, увійшов у повітряний простір Калінінградської області Росії. Припускають, що об’єкт прилетів з боку Білорусі. Сповіщення про повітряну загрозу не оголошували, оскільки влада заявила про брак достатньої інформації про цей об’єкт.