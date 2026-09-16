Станом на 01.09.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває 107,1 тисяча платників податків, у тому числі 52,6 тисячі юридичних осіб та 54,5 тисячі фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП). Це на 2150 платників більше порівняно з початком року.

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що за січень – серпень 2026 року у податкових інспекціях області:

взято на податковий облік новозареєстрованих 5998 суб’єктів господарювання, з них 561 юридична особа та 5437 ФОП;

припинено діяльність 3841 суб’єкта господарювання, з них 175 юридичних осіб та 3666 ФОП.

Всього, станом на 01 вересня 2026 року, у Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) зареєстровано понад 1,1 мільйона фізичних осіб. Крім того, 2549 фізичних осіб зареєстровано в Окремому реєстрі ДРФО.

У січні – серпні поточного року по Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та Окремому реєстрі зареєстровано усього фізичних осіб – 7146, у тому числі іноземних громадян – 98.

Нагадуємо, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.

Дякуємо платникам за сумлінне виконання своїх конституційних обов’язків!