Станом на 16 вересня аграрії вже засіяли 171,6 тис. га озимих на зерно – 3,3% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає Інше ТВ.

Зокрема:

озиму пшеницю та тритикале посіяно на 145,3 тис. га – 3,2% від прогнозу;

озимий ячмінь – на 13 тис. га, або 2,2%;

озиме жито – на 13,3 тис. га, або 17,3% від прогнозованої площі.

«Посівна озимих – це завжди особливий етап, адже саме зараз ми закладаємо основу майбутнього врожаю. Цьогоріч осінь зустрічає аграріїв непростими викликами: окрім воєнних ризиків та фінансових проблем, у низці регіонів через посушливу погоду відчувається дефіцит ґрунтової вологи. Водночас сільгоспвиробники враховують погодні умови, коригують технологічні рішення та продовжують посівну кампанію, щоб забезпечити оптимальні строки сівби», – зазначає Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Серед лідерів:

Полтавська область – засіяно 46,1 тис. га озимих зернових культур. З них озимої пшениці та тритикале – 43,7 тис. га, озимого жита – 2,4 тис. га.

Чернігівська область – засіяно 18,6 тис. га. З них озимої пшениці та тритикале – 13,6 тис. га, озимого жита – 4,5 тис. га, озимого ячменю – 0,5 тис. га.

Дніпропетровська область – засіяно 14,4 тис. га. З них озимої пшениці та тритикале – 14,3 тис. га, жита – 0,1 тис. га.

Активними темпами триває і сівба озимого ріпаку. Наразі засіяно 837,1 тис. га, що становить 75,7% від прогнозованої площі. Найвищі показники площ демонструють Кіровоградська (100,5 тис. га), Одеська (98,2 тис. га) та Вінницька (75,7 тис. га) області.

Як повідомляло Інше ТВ, Врожай цього року кращий, долучаємо країни до розблокування експорту, – Зеленський (ВІДЕО)