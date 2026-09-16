Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала антидроновим захистом вже 2 013 км логістичних шляхів. Роботи за цим напрямом тривають із квітня 2025 року.

Окремим напрямом залишається відновлення та утримання дорожньої інфраструктури. Із квітня 2026 року підрозділи Держспецтрансслужби провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 600 км автомобільних доріг.

Наразі роботи тривають на 16 ділянках. Ще на 41 ділянці їх уже завершили.

Лише упродовж серпня:

побудувано 214 км антидронового захисту на ключових автодорогах;

відремонтовано 130 км доріг.

Важливі дороги потребують додаткового захисту, адже ними щодня перевозять необхідні вантажі, техніку та здійснюють евакуацію людей.

Посилення захисту доріг допомагає зменшити ризики та підтримувати стабільне транспортне сполучення на найбільш небезпечних ділянках фронту.