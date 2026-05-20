США підштовхують Україну до послаблення обмежень на імпорт калійних добрив з Білорусі та просять Київ також звернутися до європейських країн з проханням зробити те саме, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

Про це пише Bloomberg

Калій, поживна речовина для ґрунту, яка використовується для підвищення врожайності сільськогосподарських культур, був основним джерелом валютних надходжень для Білорусі до того, як західні санкції, запроваджені через політичні репресії та за сприяння війні Москви проти України, придушили експорт.

Вашингтон стверджував, що скасування обмежень може допомогти певною мірою дистанціюватися Білорусі від Росії та покращити відносини з Мінськом, повідомили джерела, які розмовляли на умовах анонімності, щоб обговорити приватні дискусії.

США вже скасували деякі власні обмеження на добрива з Білорусі на початку цього року в рамках угоди, в результаті якої режим президента Олександра Лукашенка звільнив сотні політичних в’язнів.

Адміністрація Дональда Трампа прагнула відновити зв’язки з авторитарним лідером і близьким союзником президента Росії Володимира Путіна.

Але без скасування європейських санкцій вплив обмежений тим фактом, що Білорусь не може використовувати свої традиційні судноплавні маршрути через термінали Балтійського моря і натомість буде змушена покладатися на російські порти та залізниці. Такі країни, як Польща та Литва, будуть ключовими для транзиту.

Міністерство закордонних справ України та Державний департамент США не відповіли на запит про коментар.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис минулого тижня на закритому засіданні правлячої партії заявив, що його країна та інші країни регіону починають відчувати тиск з боку США щодо транзиту калію.

На запитання про повідомлення новинної агенції BNS міністр сказав, що «ситуація трохи змінюється; можу сказати, що з боку США спостерігається додаткова активність».

У вівторок адміністрація президента Литви спробувала пом’якшити коментарі, заявивши, що тиску з боку США не було, а лише теоретичні обговорення цього питання. Литва не планує змінювати свою заборону на транзит з міркувань національної безпеки та тому, що це суперечитиме санкціям ЄС, заявила вона.

Президент Гітанас Науседа заявив, що підтримає продовження санкцій наступного року, оскільки білоруський режим не змінив своєї поведінки та продовжує допомагати Росії. Лукашенко дозволив російським військам вторгнутися в Україну з білоруської території у 2022 році.

Президент Володимир Зеленський цього місяця попередив, що Мінськ ризикує бути ще глибше втягнутим у війну Москви, і припустив — не надавши жодних доказів — що Білорусь може стати плацдармом для поновлення атак.

У понеділок Мінськ оголосив, що його збройні сили проводитимуть екстрені ядерні навчання разом з російськими союзниками.

Після того, як США запровадили санкції проти ключового постачальника Білоруськалію у 2021 році, Білорусь перенаправила продажі через Росію, що збільшило економічну залежність Лукашенка від Кремля.

Крок Вашингтона щодо скасування санкцій може мало послабити цей зв’язок, якщо ЄС не скасує свою заборону. Обмеження ЄС забороняють потік білоруського калію через Литву — колись ключовий експортний центр добрив — до її морського порту Клайпеда.

Немає жодних ознак того, що ЄС прагне послабити свої обмеження щодо Білорусі, заявили джерела.

