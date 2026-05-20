Сьогодні, 20 травня (з 08.30 по 17:00) противник атакував 84-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 17.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!



