Національне агентство з питань запобігання корупції за перші чотири місяці 2026 року завершило 278 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. У 170 деклараціях виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 1,244 млрд грн. Про це повідомляє НАЗК, передає УНН.

Порушення виявили майже у всіх перевірених деклараціях

За даними НАЗК, порушення встановили у 277 із 278 перевірених декларацій.

Зокрема:

у 170 деклараціях виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 1,244 млрд грн;

у чотирьох деклараціях встановили ознаки незаконного збагачення на понад 68 млн грн;

у трьох – ознаки необґрунтованості активів на понад 16 млн грн.

До правоохоронців скерували понад 150 висновків

У НАЗК повідомили, що з початку 2026 року агентство направило до компетентних органів 155 обґрунтованих висновків.

Із них:

102 – за ст. 366-2 КК України щодо недостовірних відомостей;

3 – за ст. 368-5 КК України щодо незаконного збагачення;

50 – за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

За результатами розгляду висновків НАЗК правоохоронці вже відкрили 74 кримінальні провадження.

Ще матеріали 14 перевірок долучили до кримінальних проваджень, які були відкриті раніше.

У НАЗК також повідомили, що на сайті агентства оприлюднили детальну інформацію щодо декларацій із найбільшими сумами невідповідностей, рішень судів, а також статистику порушень у регіональному розрізі та за сферами діяльності посадовців.