Вчора, 19 травня, до операторів спецлінії 102 надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя.

На місце події прибули поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №4, оперативники Миколаївського райуправління та обласного главку поліції, слідчі і криміналістична лабораторія слідчого управління, а також судово-медичний експерт.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, оглянувши тіло загиблого, експерт зафіксував у загиблого ушкодження голови. Під час першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що це 39-річний військовослужбовець. Вдень між ним та його 27-річним побратимом стався конфлікт, внаслідок якого молодший військовослужбовець завдав йому трубою смертельних ударів по голові.

На місці вчинення злочину криміналісти зібрали, а слідчі вилучили речові докази. Оперативники доставили військовослужбовця до відділення поліції, де слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу його затримали.

За вчинення умисного вбивства повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

