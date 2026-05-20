В Укрзалізниці на тлі атак рф прогнозують попит на квитки на потяг 1 до 6 у літній сезон, і дали поради, як отримати місце, пише УНН.

За даними УЗ, “46 пасажирських вагонів Укрзалізниці знищено ворогом за час повномасштабного вторгнення”. “До цієї цифри можемо додати ще 200 вагонів та цілий поїзд Інтерсіті+, які у черзі на ремонт через обстріли, нальоти дронів та зіткнення. 1050 вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан”, – вказали в компанії.

“Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки”, – наголосили в УЗ.

Уже сьогодні середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді становить 4 до 1, а в сезон зросте до 6 людей на місце. На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні – зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини – повідомили в Укрзалізниці.

“Тож що робити, аби придбати квиток у подорож? Першочергово – планувати її заздалегідь та купувати квитки за 20 діб. Не вдалося вихопити одразу – вмикайте автовикуп. 150 000 пасажирів, які придбали вже близько мільйона квитків з початку року саме через автовикуп, підтвердять його дієвість”, – радять в УЗ.

Також, вказують в компанії, “не нехтуйте пересадками. Зокрема – на приміські поїзди, обладнані кондиціонерами”.

“У міжнародному сполученні зверніть увагу на аеропорти у Молдові, Румунії та Угорщині. Купити квиток до них у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі. На порталі uz-vezemo ми оновили зручний перелік усіх міжнародних стиковок”, – зазначили в УЗ.

“Попереду непросте літо, але ми продовжуємо будувати нові вагони та нарощувати темпи ремонтів старого рухомого складу, щоб у піковий сезон зробити подорожі доступними для всіх”, – вказали в компанії.