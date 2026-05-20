Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Нацполіції викрили схему кришування на вищому рівні «порноофісів» за $25 тис. у трьох областях (ФОТО, ВІДЕО)

Керівництвом Національної поліції відсторонено від виконання службових обов’язків посадовців поліції, які фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди



Йдеться про працівників окремих регіональних підрозділів поліції, стосовно яких Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування. Голова Нацполіції ініціював проведення службового розслідування, у рамках якого чотирьох посадовців поліції відсторонили від служби. Найближчим часом відносно них за результатами службового розслідування будуть прийняті кадрові рішення.

Національна поліція України повністю сприяє слідству та зацікавлена у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.