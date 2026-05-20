Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна повинна точніше обирати цілі для завдання ударів на території Росії, щоб це не створювало загрози для безпеки країн НАТО і щоб Росія не використовувала цього для ескалації ситуації і ведення гібридних дій.

Про це міністр сказав під час брифінгу у Варшаві, передає ЛБ.

«Безумовно, Україна повинна — і про це також говорять військові та в НАТО — значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу. Це може слугувати російським провокаціям і використовуватися Російською Федерацією для пропаганди, а також для ескалації конфлікту й посилення гібридної війни», — зазначив Косіняк-Камиш.

Тому, за його словами, Україна має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона повинна захищати територію країн НАТО.