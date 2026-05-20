У федеральному бюджеті РФ в міру зростання витрат на війну швидко зростає частка закритих статей. Минулого року більша частина приросту видатків бюджету припала на закриту частину, а її частка у видатках зросла до 28,6% із 24,9% у 2024 р. Таку оцінку зробив Інститут Гайдара, передають ЗМІ, пише Кореспондент.

Зазначається, що за час війни частка закритих статей у витратах зросла майже вдвічі: у 2021 році вона була 15,1%.

Автори огляду підкреслюють, що це їхня оцінка на основі “фрагментарно доступних відомостей із різних джерел”, оскільки з 2022 р. дані щодо видатків федерального бюджету перестали публікуватися.

Виходячи з цієї оцінки, розмір закритої частини дорівнює 12,3 трлн руб. із 42,9 трлн загальних витрат. Відкрита частина склала 30,6 трлн руб., На трильйон менше, ніж у законопроекті про підсумки виконання бюджету-2025. У ньому зазначені дані про витрати на 31,6 трлн руб., Інші витрати не опубліковані, оскільки відносяться до секретних або абсолютно секретних.

Довоєнний рекорд було перекрито ще 2023 р., коли закриті витрати становили 22,6% бюджету. До цього їхня максимальна частка була 21,7% у 2016 р., коли влада вирішила достроково погасити кредити оборонних підприємств, гарантовані державою.

Головною причиною зростання закритих статей видатків у 2025 р. залишається фінансування “національної оборони”, зазначають експерти Інституту Гайдара: частку цього розділу припадає понад третину всіх видатків бюджету.

Крім того, частина витрат була “перекинута” з відкритої до закритої частини, йдеться в огляді, насамперед це стосується витрат на соціальну політику: у відкритій частині вони зменшилися з 8,4 до 6,5 трлн руб., або на 26,6% у постійних цінах (з урахуванням інфляції).

Разом з «оптимізацією» витрат на охорону здоров’я, освіту, національну економіку та міжбюджетні трансферти це призвело до того, що відкрита частина видатків бюджету в 2025 р. практично не змінилася в номінальному вираженні порівняно з 2024 р.: 30,6 і 30,2 трлн руб., відповідно. Це означає її скорочення на 0,4 відсоткові пункти (п. п.) ВВП, або на 3,8% у постійних цінах.

У відкритій частині із 13 статей (крім обслуговування держборгу) реальні витрати скоротилися у восьми, зокрема оборонні. На 8% менше витрачено на національну економіку та міжбюджетні трансферти. Найсильніше зросли витрати на загальнодержавні питання (42%), ЖКГ (24%) та охорону здоров’я (7%).