Дональд Трамп особисто презентував репортерам план будівництва підземного військового бункера безпосередньо під новою бальною залою Білого дому.



Головні деталі проєкту повідомили Новини Live:



площа бункеру — близько 8 тис. кв. м;

споруда налічуватиме шість підземних поверхів.

під землею будуть розташовані бомбосховища, шпиталь і спецприміщення для військових;

дах бункера буде на рівні з газоном, а бальна зала над ним виконуватиме додаткову захисну функцію.

бальна зала буде оснащена захистом від дронів, куленепробивними вікнами та інтегрованою системою ППО.



Вартість проекту оцінюється в $400 млн. Трамп наголосив, що будівництво йде за графіком і з позабюджетних джерел, а завершать проєкт уже після закінчення його президентського терміну.



Водночас, за даними медіа, Секретна служба США та Білий дім запитують у Конгресу $220 млн безпосередньо на безпекові та захисні елементи цього об’єкта.

Директор з управління та адміністрації Білого дому Джошуа Фішер натякнув на нещодавньому засіданні Національної комісії з планування капіталу, що саме «надсекретний» характер бункера став причиною, чому Трамп обійшов отримання схвалення комісії на цей проект.

Аналітики припускають, що «цілком секретна робота» полягає в реконструкції підземного президентського бункера, вперше введеного в експлуатацію в 1941 році для захисту президента США у разі нападу на Америку.

Згідно з нещодавніми судовими документами, отриманими CNN, Білий дім виправдовував знесення Східного крила, заявивши, що зупинення процесу «поставить під загрозу національну безпеку і, отже, зашкодить суспільним інтересам».

Ідея підземного об’єкта, спочатку побудованого як місце для укриття президент США від ядерного вибуху, зазнала змін з моменту його першого будівництва в 1941 році.

«Уся інфраструктура — це інфраструктура 1940-х років», — додало джерело CNN.

Окрім житлових приміщень, включаючи ліжка, їжу, воду та інші припаси, бункер мав зовнішні засоби зв’язку, повідомили виданню інші джерела, які бачили бункер. У приміщенні також знаходився Президентський центр надзвичайних операцій — централізований командний пункт для посадовців адміністрації, щоб зв’язатися із зовнішнім світом у разі ядерної атаки.

Його рідко — якщо взагалі коли-небудь — використовували наступні адміністрації, аж до подій 11 вересня 2001 року, коли високопосадовці адміністрації Джорджа Буша-молодшого прибули до укриття через побоювання, що викрадений літак прямує до Білого дому. Самого Буша тоді не було у Вашингтоні. Але тодішнього віце-президента Діка Чейні, першу леді Лору Буш та інших високопоставлених помічників того ж ранку швидко доставили до бункера.

Відомо, що наразі історичні, хоча й застарілі, підземні споруди демонтовані. Про саме ж будівництво відомо небагато. Деталі проєкту реконструкції ретельно приховуються.