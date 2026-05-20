В Україні оновили правила міжнародних автобусних перевезень, запровадивши більше цифрових процедур, чіткіші строки розгляду заяв та нові підходи до організації маршрутів через онлайн-кабінет перевізника. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, пише УНН.

Ключове – більше цифровізації, чіткіші процедури та зрозумілі правила для бізнесу – йдеться у повідомленні.

Що важливо знати:

оновлені терміни відкриття, продовження чи зміни міжнародних маршрутів;

до 30 днів на розгляд заяви через онлайн-кабінет;

до 20 днів для виправлення недоліків у документах;

затверджена інформація про “слоти” на пунктах пропуску для відкриття маршрутів.

Ми продовжуємо системну роботу над реформою міжнародних автобусних перевезень. Минулого року ми вперше запустили онлайн-кабінет перевізника для міжнародних маршрутів. І цей інструмент довів результат: понад 400 маршрутів були відкриті та продовжені за цифровою та доступною процедурою. Водночас, ми бачимо можливості для покращення процедури, щоб онлайн-кабінет та сам процес були максимально зрозумілими перевізнику та відповідали європейським стандартам – зазначив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.