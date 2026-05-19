Київ заявив, що США прагнуть передачі технологій та доступу до прав інтелектуальної власності від України в рамках угоди щодо безпілотників, яка очікує схвалення на найвищому політичному рівні, повідомила людина, знайома з цим питанням, пише Bloomberg.

Міністерство оборони США звернулося з проханням провести випробування низки української оборонної продукції, включаючи безпілотники та системи радіоелектронної боротьби, оскільки Вашингтон розглядає їх потенційну закупівлю для військового використання, сказав чиновник. Угода ще не остаточно укладена, додала людина, яка побажала залишитися анонімною, оскільки переговори є приватними.

Зростаючий інтерес з боку США показує, як найбільша у світі армія прагне використати досвід використання безпілотників, який Україна набула за чотири роки боротьби проти російського вторгнення. Завдяки поєднанню нових технологій та тактики, київські сили змогли завдати удару глибоко на територію Росії, уповільнити, а в деяких випадках навіть повернути назад перемоги більшої армії Москви на полі бою, а також завдати значної шкоди нафтовим об’єктам, які допомагають фінансувати військову машину Кремля.

Під час переговорів зі США Україна стверджувала, що її зброя вже пройшла масштабні бойові випробування, але Вашингтон хоче оцінити продукцію всередині країни власними силами, перш ніж діяти далі, повідомила людина. За словами людини, США також, схоже, зацікавлені в отриманні доступу до критично важливих технологій та, потенційно, прав інтелектуальної власності, які дозволили б їм відтворити цей комплект.

Раніше цього місяця США надіслали Києву проєкт листа про наміри з проханням про випробування української військової продукції, з потенційними контрактами, які мають бути укладені, якщо системи будуть обрані, повідомила інша людина, знайома з цим питанням. У листі не викладено деталі чи обсяг потенційної угоди та він не є прямою угодою, сказала людина, попросивши не називати її імені, оскільки вона не була уповноважена виступати публічно.

«В результаті роботи з Державним департаментом та Пентагоном було розроблено проєкт рамкового документа, який наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях», – заявила посол України в США Ольга Стефанішина. «Ми прагнемо взаємовигідної співпраці, яка зміцнить наші збройні сили».

Посольство України відмовилося відповідати на конкретні запитання щодо домовленостей про передачі технологій. Пентагон не відповів на запит про коментар.

Київ і Вашингтон почали переговори щодо угоди про постачання української зброї до США кілька років тому, після нападу Росії.

Відтоді Україна швидко розвивала передові військові технології, зокрема безпілотники, які виявилися критично важливими у війні. Військові планувальники в Києві роблять ставку на ці технології, щоб мати змогу протистояти набагато більшому супротивнику як за людськими ресурсами, так і за економічними ресурсами.

«Наші — ні»

Ці досягнення також отримали схвалення адміністрації США. Міністр армії Ден Дрісколл назвав операційну систему для української мережі безпілотників «абсолютно неймовірною».

«Вона повністю інтегрує кожен безпілотник, кожен датчик і кожну стрілецьку платформу в одну єдину мережу», — сказав Дрісколл цього місяця Комітету Сенату з питань збройних сил. «Наші — ні».

За словами представника галузі, який попросив залишитися анонімним для обговорення делікатного питання, замість традиційної угоди про передачу технологій, проєкт документа, схоже, структурований таким чином, щоб дозволити американським військовим випробувати та оцінити українські системи, намагаючись сформувати власні майбутні вимоги.

Окрім цього, США можуть прагнути технологічного рівня, унікального для України: термінальне наведення на основі штучного інтелекту, навігацію без GPS, стійкі до перешкод канали передачі даних та перевірену в боях доктрину, зазначив представник оборонної промисловості.

Пентагон також може використовувати українські системи як основу для порівняння з американськими системами.

США прагнуть придбати в України низку поки що неідентифікованої військової продукції, прагнучи модернізувати свої збройні сили з огляду на досвід війни з Іраном, в якій використовувалися технології безпілотників, про які раніше повідомляла Росія.

З початку конфлікту з Іраном Україна продає свій військовий досвід та безпілотники-перехоплювачі США та їхнім союзникам у Перській затоці. Натомість Київ шукав вкрай необхідні системи протиповітряної оборони та ракети Patriot, які виявилися дуже ефективними у перехопленні російських балістичних ракет.

У квітні президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що Київ уклав двосторонні угоди з кількома країнами Перської затоки про отримання фінансової, енергетичної та технічної підтримки в обмін на допомогу, яку він надав у відбиванні атак іранських безпілотників. Він не уточнив деталей.