16-17 травня у місті Варна (Болгарія) відбувся 39-й Відкритий чемпіонат Європи з кіокушин карате – 39th European Weight Category Karate Kyokushin Championship.

У змаганнях взяли участь близько 850 спортсменів із 22 країн Європи, зокрема України, Польщі, Болгарії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Туреччини та інших держав.

До складу національної збірної України увійшли представники Миколаївської області – спортсмени Миколаївської обласної комунальної комплексної ДЮСШ №1, Миколаєва, Первомайська, Очакова та Чорноморської СТГ.

Як повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, за результатами чемпіонату спортсмени Миколаївщини здобули 14 нагород (3 золоті, 6 срібних та 5 бронзових):

«золото» – Анна Мєлєга, Софія Чмельова та Діана Квасницька;

«срібло» – Анна Галімон, Ігнат Майдаченко, Олександр Стефанко, Наталі Яніцька, Надія Ельназарова та Єгор Герасимов;

«бронза» – Яна Крівцова; Роман Гуменюк; Марина Смик; Яна Журова та Микола Хатунцов.

За підсумками змагань збірна команда України посіла друге місце у командному заліку, здобувши 13 золотих, 17 срібних та 26 бронзових нагород.

Як повідомляло Інше ТВ, Збірна України з кіокушин БуДо карате – перша на чемпіонаті Європи, внесок миколаївців – 19 нагород (ФОТО)