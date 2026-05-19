За апеляційною скаргою прокурора підозрюваному у зґвалтуванні малолітньої дитини обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

За даними слідства, у травні поточного року 39-річний мешканець м. Баштанка, перебуваючи за місцем проживання своєї співмешканки, згвалтував її доньку. На наступний день після скоєного дитина повідомила матір.

Водночас, 5 травня 2026 року ухвалою слідчого судді Баштанського районного суду частково задоволено клопотання сторони обвинувачення, стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у розмірі 399 360 грн.

Наступного ж дня ювенальним прокурором на вказану ухвалу слідчого судді подано апеляційну скаргу, яку колегією суддів, за обґрунтованої позиції сторони обвинувачення, задоволено.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині чоловік зґвалтував свою 20-річну доньку – сидітиме під вартою без застави (ФОТО)