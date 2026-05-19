На червоній доріжці біля трапа його зустрів міністр закордонних справ Китаю Ван І, який є координатором двосторонніх самітів між Сі Цзіньпіном і Путіним.

Ван І також очолює китайські зусилля щодо дипломатичного вирішення війни в Україні.



Російський диктатор пройшов повз роту почесного караулу та студентів, які розмахували прапорцями Китаю та РФ і вигукували вітання.



Для Путіна також підігнали спеціальний лімузин — російський Aurus, привезений до візиту російського диктатора. Такої ж практики дотримувався Вашингтон під час візиту Дональда Трампа до Пекіну минулого тижня: президент США пересувався на броньованому лімузині Cadillac One, відомому як «Звір». Також до складу його офіційного кортежу входили броньовані позашляховики Chevrolet Suburban та Lincoln Navigator, транспортовані з Америки.

Зустріч Путіна із Сі запланована на завтра.